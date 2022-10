Esce di casa e trova un F-16 da combattimento fuori dalla porta

Esce di casa e trova un F-16 davanti al portone. È accaduto in Danimarca. Perché? È solo per quella che viene chiamata kulturnat "notte della cultura". Un evento annuale nella nazione scandinava dove tante attività rimangono aperte tutta la notte. Si posson avere diversi tipi di esperienze, come camminare attraverso il museo con le luci spente. Il Ministero della Difesa è vicino al punto in cui è stata scattata la foto. I funzionari hanno permesso alle persone di salire a bordo.

