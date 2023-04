Dimentica la nipotina in auto sotto al sole, nonna accusata di omicidio. L'anno prima il fratellino annegò mentre lei dormiva

Due nipotini morti nel giro di un anno, in Florida. In entrambi i casi, sotto accusa, è finita la nonna per due disattenzioni fatali. Ora è accusata di omicidio colposo. Nel dicembre del 2021 la donna, Tracey Nix, doveva prendersi cura del nipotino ma si addormentò. Il bambino cadde in uno stagno vicino casa e annegò. Una volta ricevuta la notizia, la figlia che era incinta di 6 mesi corse verso casa della madre ma, nel tragitto, rimase coinvolta in un incidente frontale con la sua auto. Non riportò gravi conseguenze ma all'arrivo sul posto trovo il suo bambino ormai privo di vita.

La prima tragedia nel 2021

Un anno più tardi la seconda tragedia, con un copione simile. La signora Nix doveva badare a Uriel, la bimba nata sette mesi prima. Rientrò da un pranzo con la piccola a bordo e entrò in casa per esercitarsi al pianoforte. Una volta giunta dentro l'abitazione non si rese conto di aver dimenticato la piccola in auto sotto al sole, con trenta gradi di temperatura all'esterno. Quando se ne accorse però fu troppo tardi, per la bambina non c'era più nulla da fare. Ogni tentativo di rianimarla risultò vano.

L'accusa di omicidio colposo

Se nel primo caso il giudice archiviò giustificando la morte del bambino come un tragico incidente, ora la donna è accusato di omicidio colposo aggravato.