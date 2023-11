Daisaku Ikeda, morto il presidente della comunità buddista internazionale Soka Gakkai: aveva 95 anni

È morto in Giappone Daisaku Ikeda, presidente onorario della comunità buddista internazionale Soka Gakkai e presidente della Sgi Soka Gakkai Internazionale, che stamani ha diramato una nota ufficiale, in tutte le sedi Soka nel mondo, compresa quella in Italia, Paese dov'è stata fondata alla fine degli anni Sessanta. «Ikeda - si legge - è partito per una montagna sacra nel cuore della notte del 15 a causa della vecchiaia nella sua casa nel quartiere di Shinjuku, a Tokyo. Aveva 95 anni. Il funerale si è svolto il 17 come funerale di famiglia a cui hanno partecipato solo i parenti stretti. Sensei Ikeda sposò la fede buddista a 19 anni.

Ha studiato sotto il secondo presidente, Josei Toda.