Crociera da incubo, focolai Covid e gastroenterite: «Nessuno degli ospiti sapeva davvero cosa stesse succedendo»

Tra Covid e gastroenterite, i passeggeri della nave da crociera diretta ad Adelaide dal Queensland non se la sono passata bene. Come affermato da South Australia Health, infatti, la Grand Princess - questo il nome della nave - ha dovuto affrontare due diverse epidemie, tra l'agitazione dei passeggeri e del personale di bordo.

La vicenda

Un viaggio da incubo, quello dei passeggeri della nave da crociera Grand Princess, diretta ad Adelaide dal Queensland.

Come confermato da SA Health, i passeggeri avrebbero infatti affrontato due diverse epidemie, una di Covid-19 e l'altra di gastroenterite. Il tutto, nel caos più totale. Secondo Maureen Monk, una dei passeggeri intervistata da ABC news, tra l'ambiente non sicuro e la mancanza di comunicazione a bordo, sulla nave regnava infatti la confusione già dal secondo giorno di crociera, quando le prime persone hanno iniziato a sentirsi male: «nessuno degli ospiti sapeva davvero cosa stesse succedendo».

Nessuna conferma sul numero delle persone infettate, né da parte di SA Health né dalla nave. Quel che è certo è che i passeggeri confinati nelle proprie stanze sono aumentati ogni giorno sempre di più. Secondo la signora Monk, il capitano avrebbe annunciato la presenza di casi di Covid a bordo solo una settimana dopo aver affermato i casi di gastroenterite, ma ormai a tutti era chiara la verità: «Parlando con gli altri ospiti, era abbastanza comune che la persona con cui viaggiavano fosse confinata, o fosse appena uscita dal confinamento, o malata. Se ce n'erano due nella stanza e uno era malato, uno poteva andarsene e l'altro no».

Il covid in Australia

Continuano ad aumentare i casi di covid in Australia Meridionale. Come affermato dal premier del South Australia Peter Malinauskas, infatti, «C'è un significativo picco di COVID in corso e questo sta avendo un impatto sulla comunità». Venerdì scorso, SA Health aveva segnalato un totale di 2.493 casi di COVID-19 per la settimana precedente, 793 casi in più rispetto alla settimana ancora prima.