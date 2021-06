Croazia, dimentica il figlio in auto: muore bambino di 5 anni. Il sindaco: «Una tragedia»

Un bambino di cinque anni è morto a Tenin, in Croazia, dopo essere stato lasciato per ore sotto il sole nella macchina del padre che avrebbe dovuto accompagnarlo all'asilo ma poi si è distratto per una chiamata di lavoro. Una volta arrivato, il padre ha parcheggiato la macchina, senza accorgersi che dentro era rimasto il bambino addormentato, recandosi nel suo ufficio. Il piccolo è quindi rimasto chiuso nell’auto per ore, con 28 gradi fuori.

La macabra scoperta

Intorno alle 15, la madre si è recata all’asilo per riprendere il figlio scoprendo che il bambino non era a scuola e dopo una telefonata al marito si è realizzato cosa era accaduto: l'uomo è corso al parcheggio per recuperare il figlio ormai già privo di sensi. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, che hanno cercato di rianimare il bambino, ma purtroppo per il piccolo non c’era più niente da fare. Il sindaco della cittadina, Marijo Čačić ha detto che Tenin era sconvolta dalla tragedia ed ha comunicato che dichiarerà il lutto cittadino: «Tenin è una piccola città, ci conosciamo tutti e tutti viviamo personalmente tragedie come questa».