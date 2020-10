Covid, Ursula von der Leyen in auto-isolamento: «In contatto con un positivo»

Ursula von der Leyen in auto-isolamento per Covid. La presidente della Commissione europea ha spiegato su Twitter: «Sono stata informata di aver partecipato ad un incontro, martedì, a cui era presente una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. In applicazione delle regole in vigore, sarò in auto-isolamento fino a domattina. Sono risultata negativa al test giovedì ed ho fatto l'esame oggi».

