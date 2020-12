Covid, scava un tunnel per vedere l'amante ma il marito scopre tutto

Galeotto fu il tunnel e chi lo scavò. In questo caso, l'artista, è un muratore di Tijuana che ha scavato una galleria per vedere l'amante durante la pandemia. E' accaduto in Messico, nella regione di Baja California, e la storia sta venendo alla luce grazie ai media locali. Alberto, questo il nome dell'amante, avrebbe messo le sue competenze edili al servizio della sua storia d'amore nascosta: difficile stabilire se lo stratagemma sia nato per aggirare le restrizioni legate al Covid, o piuttosto quelle legate al marito. In particolare l'uomo, residente a Villas del Prado, sembra abbia costruito un tunnel comunicante con l'abitazione di Pamela, questo il nome della sua amante. Non è la prima volta che dal Messico giungono notizie di tunnel spettacolari, spesso legati ad attività illecite. In particolare fece notizia - nel 2015 - la spettacolare evasione del trafficante Joaquin «El Chapo» Guzmán, che scappò dal penitenziario dell'«Altiplano» con un tunnel degno di un film di Hollywood.

APPROFONDIMENTI LOS ANGELES Jairo Castillo, morto per Covid stella dello scouting del baseball:... MONDO Messico, scoperta la prima "trappola" per catturare i mammut MONDO Covid, arrivate in Messico le prime dosi del vaccino Pfizer

L'episodio

Jorge, questo il nome del marito, sembra abbia scoperto il trucco al momento del suo rientro a casa da lavoro, quando ha colto gli amanti in flagrante. Immediata la reazione del marito, che ha poi causato il tentativo di fuga dell'amante Alberto, che nel frattempo si era rifugiato sotto il letto dove il tunnel comunicava. A quel punto Jorge sembra lo abbia inseguito attraverso i cunicoli, arrivando fino all'abitazione del muratore, e precisamente nella camera da letto dell'uomo. Una vera tragedia familiare: la moglie di Alberto, addormentata, sarebbe stata svegliata dalla lite dei due. I media locali riferiscono che - scoperto il tradimento - la moglie del muratore avrebbe aiutato il marito geloso a picchiare il muratore infedele. Solo l'arrivo delle forze dell'ordine ha impedito che la situazione degenerasse, prendendo in consegna Alberto per «la sua sicurezza».

Sociopsicovirus/ L’amore extraconiugale ai tempi del Covid-19: è di nuovo allarme

Ultimo aggiornamento: 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA