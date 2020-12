In carcere per aver violato la quarantena. Martedì una giuria delle Isole Cayman ha ridotto però la condanna di una studentessa americana che aveva violato le leggi sul coronavirus del territorio: da quattro mesi la pena è stata ridotta a due mesi, dopo che i suoi avvocati avevano sostenuto che la punizione fosse «troppo dura». Skylar Mack, 18 anni, e il suo fidanzato, Vanjae Ramgeet, 24 anni, si sono detti dispiaciuti e hanno chiesto perdono alla gente delle Isole Cayman. «Sebbene sperassimo che Skylar potesse tornare a casa per riprendere i suoi studi a gennaio, accettiamo la decisione del tribunale», ha detto l'avvocato, Jonathon Hughes. Skylar e Vanjae sono stati condannati la scorsa settimana a quattro mesi di prigione dopo aver violato il periodo di quarantena di 14 giorni richiesto dalle Isole Cayman per i visitatori.

The grandmother of an 18-year-old college student who broke the Cayman Islands’ coronavirus laws on a trip last month is pleading for her release from prison. “She knows she made a mistake. She owns up to that, but she’s pretty hysterical right now.” https://t.co/Q1n4Qe2BNG

— The New York Times (@nytimes) December 22, 2020