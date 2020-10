Covid, a Parigi bar chiusi e restrizioni per i ristoranti. La città entra in "zona scarlatta"

Allerta massima e nuova stretta anti Covid a Parigi, che ha superato tutti e 3 i limiti fissati dalle autorità sanitarie per le zone rosse ed entra in zona scarlatta, cioè in zona di massima allerta, come Marsiglia e Aix-en-Provence. Lo ha confermato il direttore generale della agenzia sanitaria dell'Ile-de-France, Auélien Rousseau, precisando che il tasso di incidenza ha toccato i 260 contagi su 100.000 persone, che per gli over 65 (limite fissato a 100) si è toccato 110 e - soprattutto - che «nei reparti di rianimazione i malati Covid occupano il 36% dei letti». Il limite era stato fissato al 30%.

Tra le nuove misure per Parigi il prefetto ha confermato che i bar saranno chiusi da domani per 15 giorni, mentre i ristoranti resteranno aperti con un protocollo di restrizioni rafforzato. Sarà vietato il consumo di alcol nelle strade, i mercati resteranno aperti. Palestre e piscine saranno chiuse ma resteranno aperte soltanto per i minorenni.

Resteranno aperti i mercati, le riunioni a scopo professionale come le riprese cinematografiche, i cantieri. L'attesa in fila è consentita nel rispetto del distanziamento, ha aggiunto. Le sale da ballo, i club di giochi saranno chiusi. Vietati fiere congressi e saloni professionali. Vietati i circhi.

Aperti invece i luoghi di cultura: teatri, cinema e musei potranno continuare a svolgere le loro attività nel rispetto delle attuali regole. I servizi di trasporto continueranno a funzionare.



Parigi, il sindaco Hidalgo: vita sociale deve proseguire

La vita sociale, culturale, democratica deve proseguire». Ad affermarlo, dopo l'annuncio delle nuove misure anti-Covid per Parigi è stata Anne Hidalgo, sindaco della capitale francese. La parola d'ordine, ha detto è «convivere e proteggere», convivere con una situazione duratura, senza bloccare dunque l'attività economica e lo svolgimento della normale vita democratica, ma al tempo stesso proteggere, soprattutto i più deboli. Questo il senso delle nuove misure sulle quali «la città sarà a fianco dello stato». «Saremo estremamente vigili», ha assicurato auspicando che la situazione di qui a 15 giorni sia migliore.

Parigi, appello per il telelavoro

La ministra francese del Lavoro, Elisabeth Borne, ha lanciato un forte appello ai datori di lavoro e ai dipendenti affinché si organizzino per ricorrere «al massimo» al telelavoro, nelle zone di allerta rafforzata e massima da coronavirus, come Parigi e la vicina banlieue da domani oggetto di un nuovo giro di vite per i prossimi 15 giorni. Nelle zone di allerta rafforzata e massima, dinanzi alla recrudescenza del Covid-19, i datori di lavoro e i dipendenti «devono ricorrere il più possibile al telelavoro», dichiara la ministra, aggiungendo che «numerosi posti di lavoro consentono un lavoro a distanza e delle rotazioni possono venire organizzate per limitare l'impatto». «Nelle zone di allerta rafforzata e massima - a insistito - chiediamo ai datori di lavoro e ai dipedenti, in modo responsabile, di trovare le soluzioni adatte ad ogni impresa e di limitare così le interazioni sociali, sia sul luogo di lavoro o nei trasporti pubblici».

