Covid, altri 2.563 nuovi casi. In India oltre 100 mila morti

In India sono ormai più di 100.000 i decessi (su una popolazone di 1,3 miliardi di persone) a causa della pandemia di coronavirus. Il bollettino del ministero della Sanità parla di altri 1.069 decessi con il bilancio salito a 100.842 morti per complicanze provocate dal coronavirus. Secondo i dati riportati dal Times of India sono stati registrati anche altri 79.476 contagi con il totale arrivato a oltre 6,4 milioni (6.473.544). Il gigante asiatico, con una popolazione di più di 1,3 miliardi di persone, è il terzo Paese al mondo dopo Stati Uniti e Brasile per numero di vittime e il secondo - dopo gli Usa - per numero di casi di Covid-19.

La Germania registra 2.563 nuovi casi die altri 19 decessi a causa della pandemia di. I dati aggiornati dell'Istituto Robert Koch parlano di un totale di 296.958 contagi e 9.527 morti per complicanze legate al coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Sono invece circa 260.900 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione. Ieri la Germania aveva registrato 2.673 casi, il più alto aumento giornaliero registrato dalla seconda metà di aprile, quando il Paese contava oltre 6.000 nuovi casi al giorno. È il terzo giorno consecutivo che in Germania vengono segnalati più di 2.500 nuovi casi in 24 ore.