Covid, in Russia boom di positivi: oltre diecimila in un giorno. Mosca a rischio lockdown

La Russia resta sotto la stretta morsa del Covid, che non accenna ad allentare la presa. Nelle ultime 24 ore, sono 10.888 i nuovi casi, numero più alto dallo scorso 12 maggio, data in cui erano in vigore misure per limitare spostamenti e circolazione della popolazione. A destare la maggiore preoccupazione, in un contesto difficile, la città di Mosca. Soltanto nella capitale, infatti, i nuovi positivi sono 3.537, più di un terzo sul numero totale. Dall'inizio della pandemia, il contatore sale così a 1.225.889 contagi e 21.475 decessi, 117 nella giornata di ieri.

Covid, a Madrid scatta lockdown parziale: ci si può allontanare solo per motivi di lavoro o di salute

Alla luce delle cifre, le autorità locali stanno pensando a nuove restrizioni per i cittadini. Se il trend non dovesse mutare nel breve periodo, a Mosca si valuta l'ipotesi di un rigido lockdown, come riporta il quotidiano locale Vedomosti, che cita fonti interne all'amministrazione. «È particolarmente importante capire come prendere decisioni senza fermare le attività lavorative». Il lockdown dovrebbe scattare entro due settimane, qualora non ci fossero miglioramenti.



Russia’s second wave continues to intensify. 10,888 new cases confirmed today. Now just 800 below daily peak seen in first wave.

Also this morning: Moscow is considering a second lockdown and politicians warn borders could be fully closed again

— Jake Cordell (@JakeCordell) October 5, 2020