Gran Bretagna, 38 milioni di cittadini da oggi in zona rossa

Stanno per raggiungere i 38 milioni i cittadini britannici sottoposti a un regime di semi lockdown (con bar e ristoranti chiusi e contatti sociali ristretti) per contenere la pandemia. Si arriva a questi numeri (pari al 68% della popolazione inglese) dopo che il ministro della Sanità, Matt Hancock, ha annunciato oggi in Parlamento l'estensione da sabato delle zone rosse, nel sistema britannico note come 'Tier 3', alle contee dell'est e del sud Inghilterra. «Siamo arrivati fino qui, non possiamo fallire ora», ha detto il ministro.

APPROFONDIMENTI SVEZIA Svezia, re Carl Gustaf XVI: «Sul Covid abbiamo fallito» MONDO Coronavirus, in Svezia resta tutto aperto COVID19 Seconda ondata Covid, in Europa i casi non scendono abbastanza:... ECONOMIA Vaccinazione europea partirà il 27 dicembre. Von der Leyen: "È il...

Solo nella giornata di ieri in tutto il mondo si sono avuti oltre 734mila nuovi casi e 13.529 decessi per il Covid il numero più alto finora registrato. Secondo il bilancio della John Hopkins University, il numero totale delle persone che sono state contagiate dall'inizio dell'epidemia sale ad oltre 74 milioni con oltre 1,6 milioni di morti, con il numero dei guariti che supera i 41 milioni.

Covid, a New York prima dose di vaccino. Londra in zona rossa

Germania

Dopo il record segnato ieri in Germania, con quasi mille vittime, il Robert Koch Institut riporta oggi 26.923 nuovi contagi e 689 decessi nelle ultime 24 ore. L'istituto di riferimento tedesco segnala anche un lieve calo del numero dei casi su 100 mila abitanti nell'arco della settimana, che ammonta oggi a 179,2 (ieri era 179,8), ma che resta comunque molto distante dalla soglia massima dei 50 che il governo e i laender vogliono raggiungere di nuovo. La Germania è da ieri in lockdown duro, con scuole e negozi chiusi.(ANSA)

Russia

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 28.214 nuovi casi di Covid-19 e 587 decessi provocati dalla malattia: lo riporta il centro operativo nazionale anticoronavirus, secondo cui in tutto in Russia sono stati accertati 2.762.668 contagi e 49.151 persone sono morte di Covid. Le zone con il maggior numero di nuovi casi sono Mosca, con 6.711 contagi, e San Pietroburgo con 3.763. (ANSA).

Pakistan

DIC - Il Pakistan registra 71 decessi e 2.545 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dal ministero pachistano della Sanità. Dall'inizio della pandemia il paese ha registrato 448.552 casi di covid-19 e 9.080 decessi. Ad oggi 396.591 persone sono guarite, di queste 7.993 nelle ultime 24 ore. I casi considerati più gravi sono 2.505. (ANSA).

Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno registrato 250.000 nuovi casi di Covid e 3.700 morti nella giornata di mercoledì. È quanto emerge dai dati della John Hopkins University. (ANSA).

Brasile

Il Brasile supera i sette milioni di contagi di Covid-19 dall'inizio della pandemia, secondo fonti ufficiali. Dal primo caso, registrato lo scorso 26 febbraio, il colosso sudamericano ha contabilizzato 7.040.608 contagi. Nelle ultime 24 ore i casi sono stati 68.437. Alto anche il numero delle vittime giornaliere: 968, la cifra maggiore dallo scorso 15 settembre. In totale i morti sono 183.822. (ANSA).

Ultimo aggiornamento: 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA