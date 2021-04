Covid, in Gran Bretagna 10 morti nelle ultime 24 ore: mai così pochi da settembre 2020

In Gran Bretagna si registra il numero più basso di morti per Covid-19 degli scorsi 7 mesi: nelle ultime 24 ore sono 10 i decessi, il numero più basso dal 14 settembre del 2020 mentre i nuovi contagi scendono oggi a 3.423. In totale sono 126.826 i morti a causa del virus nel Regno Unito e 4.357.091 i casi di positività registrati da inizio pandemia. I casi nel paese hanno raggiunto il picco all'inizio di aprile 2020, nei primi mesi della pandemia, prima di diminuire a fine primavera e in estate. I numeri hanno ricominciato poi ad aumentare in autunno raggiungendo un livello record nel gennaio 2021. Da allora i casi sono diminuiti drasticamente come riferisce il Guardian.

Lo scorso 29 marzo, Londra aveva registrato il primo giorno senza morti di Covid dall'inizio della pandemia. Nello stesso giorno in cui il governo britannico aveva dato via ad un graduale allentamento del lockdown. Tra le prime nuove regole dell'apertura, la così detta "regola del 6", che allarga la possibilità dei contatti sociali fino a 6 persone di due nuclei familiari diversi e poi ancora la ripresa delle attività sportive individuali all'aperto. Questa allentamento del lockdown non è veloce «ma irreversibile», aveva ribadito il ministro della Sanità, Matt Hancock, nel giorno del nuovo piccolo passo verso le riaperture, «Non vogliamo andare troppo veloce».

Quasi 31,5 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus in Gran Bretagna, circa 125mila in più rispetto al giorno precedente. Secondo dati del governo britannico sono infatti 31.425.682 le persone che hanno ottenuto almeno una prima dose del vaccino. Sono invece più di 5,1 milioni coloro che hanno ricevuto anche la seconda dose. Come riporta il Guardian, il governo brittanico prevede di offrire entro la metà di aprile una prima dose di vaccino a 32 milioni di persone (quasi la metà della popolazione). «Abbiamo raggiunto un altro traguardo nel nostro programma di vaccinazione, con 5 milioni di persone che hanno ricevuto la seconda dose». Scrive oggi il primo ministro britannico Boris Johnson sui suoi profili social. «Esorto tutti ad assumere la seconda dose appena viene loro resa disponibile», aggiunge il premier.

We've reached another milestone in our vaccination programme with over 5 million people now having had their second jab.

I urge everyone to take up their second dose as soon as they are offered it.

