Covid, diretta. Dietrofront di Trump: «I patrioti indossano la mascherina»

L'America Latina e i Caraibi hanno superato la soglia di 5 milioni di casi di Covid-19, secondo le cifre ufficiali. La pandemia ha causato oltre 202.000 vittime nella regione, dove il Brasile rimane il paese più colpito con quasi 95.000 morti.



Governatore "salva" apertura della scuola del figlio di Trump

Glihanno registrato ieri altri 46.321 contagi e 532 decessi da coronavirus in 24 ore, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il totale nel paese al mondo più colpito dalla pandemia sale a 4.711.323 casi e 155.366 vittime. Il governatore repubblicano del Maryland, Larry Hogan, ha annullato una direttiva delle autorità sanitarie della contea di Montgomery che proibiva ad alcune scuole private dello Stato di condurre lezioni in persona dall'inizio dell'anno accademico, compresa la scuola frequentata dal figlio più giovane del presidente, Barron Trump. La direttiva, basata sull'aumento della pandemia, bloccava l'insegnamento sino al primo ottobre. Hogan ha spiegato che la decisione delle scuole private di quella contea spetta alle scuole stesse e ai genitori degli alunni. Le scuole pubbliche hanno già deciso che il primo semestre sarà online.

«I patrioti indossano la mascherina»: è il titolo di una e-mail a firma Donald Trump inviata ai suoi fan. Nel testo il presidente americano invita a indossarla contro la pandemia, con un dietrofront totale. «So che c'è stata qualche confusione intorno all'uso della mascherina, ma penso che sia qualcosa che tutti dobbiamo provare a fare quando non siamo in grado di mantenere la distanza sociale», si legge.



Kirghizistan, aumentano i casi

La prevenzione delimpiega enormi risorse, le già esistenti barriere per accedere a un'assistenza sanitaria di qualità rischiano di rafforzarsi. Per molte famiglie di questa regione, specialmente quelle che dipendono dal salario di un lavoratore migrante, la difficile situazione economica potrebbe ulteriormente ostacolare l'accesso alle cure. «Il Covid-19 dovrebbe davvero servire da campanello d'allarme per ridurre le disuguaglianze sanitarie tra i paesi e al loro interno», conclude Kevin Coppock, direttore dei programmi Msf in Kirghizistan. Msf lavora in Kirghizistan dal 1996.

Negli ultimi anni ha supportato il Ministero della Salute nell'introduzione di un modello decentralizzato di cura per i pazienti con tubercolosi farmacoresistente (DR-TB) nel distretto di Kara-Suu, provincia di Osh. Msf ha contribuito a introdurre sistemi innovativi di diagnosi e cura della DR-TB, tra cui il trattamento monitorato a video per facilitare l'aderenza alle cure, e ha promosso nuovi regimi farmacologici, meno tossici e più brevi, oltre a fornire assistenza psicologica e sociale. Con l'aiuto di Msf, oltre 11.000 persone sono state sottoposte ai test di DR-TB con GeneXpert e circa 705 hanno iniziato il trattamento per DR-TB.

