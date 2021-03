Terza ondata Covid in Gran Bretagna, il premier Boris Johnson: «È un rischio concreto»

La pandemia non è finita e il rischio di una terza ondata di Covid, in Gran Bretagna, è concreto. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Boris Johnson. Il Paese, ha sottolineato Johnson, deve essere consapevole della prospettiva concreta di «una terza ondata», di ritorno dall'Europa continentale. Molto probabilmente, inoltre, si tratterà di contagi alimentati dalle varianti del virus. «Dobbiamo stare molto in guardia per una potenziale nuova ondata - così il primo ministro durante il punto stampa a Downing Street - Abbiamo già misure molto severe ai nostri confini», ha concluso Johnson.

APPROFONDIMENTI VACCINO Boris Johnson: «Mi farò vaccinare con Astrazeneca, sono... MONDO Covid, i paesi alle prese con nuove restrizioni GRAN BRETAGNA Covid, la Gran Bretagna si ferma: minuto di silenzio in ricordo delle... IL CASO In Gran Bretagna 17 morti (mai così pochi da settembre), 5.342...

Coronavirus, nuova ondata «tra fine estate e autunno». Capo statistiche gela la Gran Bretagna

WATCH LIVE: An update on coronavirus (23 March 2021) https://t.co/vTeh0ng1EO — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 23, 2021

La campagna vaccinale

Il primo ministro britannico, a Downing Street, ha insistito sulla stretta adottata ai confini, restando molto cauto sui tempi di ripresa dei viaggi internazionali. Il premier ha poi insistito su vaccini, confermando l'obiettivo di arrivare a poter «offrire una prima dose» a tutti gli adulti over 18 nel Regno Unito entro il 31 luglio. Mentre i consulenti Chris Whitty e Patrick Vallance hanno sottolineato anche la possibile necessità di ulteriori vaccinazioni in autunno tarate sulle varianti del coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA