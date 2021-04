Clima, la Ue trova l'accordo sul taglio di emissioni: obiettivo neutralità nel 2050

Accordo tra il Parlamento Europeo e il Consiglio sulla legge sul clima. Nella notte a Bruxelles i negoziatori hanno chiuso nel trilogo l'intesa, che dà la priorità alla riduzione delle emissioni climalteranti nel raggiungere l'obiettivo di ridurle del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, anziché alla rimozione delle stesse (vengono catturate e stoccate per lunghi periodi di tempo). Previsto anche un volume più elevato di depositi di carbonio (carbon sink) entro il 2030. Per la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, «la legge sul clima mette l'Ue su un percorso verde per una generazione. E il nostro impegno vincolante per i nostri figli e i nostri nipoti».

