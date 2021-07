Alluvione Cina, inferno nella metro di Zhengzhou. «Dodici persone annegate e morte»

L'alluvione in Cina continua a mietere vittime. Il bilancio dei morti a causa del maltempo e delle piogge torrenziali nella provincia di Henan nella Cina centrale è salito a 25, mentre sette persone risultano ancora disperse. Lo hanno reso noto le autorità locali nella conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio. Imprigionati nella propria automobile, sommersi dall'acqua. Salvati in extremis prima di essere inghiottiti dalle crepe aperte sulla strada. Morti dentro i vagoni delle metro dove l'acqua arriva al collo. Città che sembrano acquari: auto che galleggiano in mezzo al fango e alla pioggia. Ci sono video drammatici in rete che raccontano il disastro che sta subendo la Cina.

Dal 16 luglio, oltre 1,24 milioni di persone sono state colpite da precipitazioni estremamente intense e circa 164.710 di loro sono state trasferite in luoghi sicuri, ha dichiarato Xu Zhong, direttore dell'ufficio del quartier generale provinciale di Henan per il controllo delle inondazioni e della siccità.

Dodici persone sono morte e altre cinque rimaste ferite dentro la metropolitana della città di Zhengzhou, capitale della provincia cinese centrale di Henan colpita dal maltempo. I video girati dentro la metropolitana sono drammatici. Ci sono filmati di mamme con i bambini portati in spalla e altre persone che camminano in fila indiana, sulla porzione strettissima di massicciata lungo i binari della metro inondati dalla pioggia. Cercano di uscire in qualche modo dal tunnel dove l'acqua arriverà anche più in alto. Arriverà fin sotto il mento alle persone che rimarranno intrappolate dentro i vagoni della metropolitana, la linea 5 di Zhengzhou. Ecco il primo video choc girato da una delle persone rimaste bloccate nel vagone.

