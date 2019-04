Iran, 007 Teheran: scoperti 290 agenti Cia in vari paesi

I servizi di intelligence iraniani avrebbero scoperto 290 agenti che operavano per conto della Cia in vari Paesi, infliggendo così uno dei colpi più pesanti ai servizi segreti americani degli ultimi anni. Lo ha sostenuto durante la preghiera del venerdì a Teheran il ministro per l'Intelligence Mahmoud Alavi, citato dall'Irna, secondo cui si tratta del risultato della nuova strategia degli 007 iraniani, passata da difensiva ad aggressiva. Alavi ha inoltre dichiarato che altri colpi sono stati inflitti all'intelligence britannica (MI6) e a quella israeliana. I dettagli di queste operazioni, ha spiegato, verranno resi noti prossimamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA