Brexit, dopo la sentenza della Corte Suprema è alta tensione a Westminster

Ultimo aggiornamento: 18:49

(Teleborsa) - Questa mattina, 25 settembre, è scoccata l'ora più dura per ilalle prese con la Brexit. I, dopo che la Corte Suprema ha dichiarato "illegale" e illegittima la decisione dell'esecutivo di(prorogation) fino al 14 ottobre.Nella battaglia, ormai epica, sulla Brexit, si è trattato di un colpo quasi da K.O. pe, il quale ha fatto sapereà, a dispetto delladal leader laburistaLa priorità resta quella die nessuno, tranne il Governo, spinge per le elezioni prima del 31 ottobre. Vista la complessità della situazione, con la data del Leave che avanza a grandi passi, c'è ancheda percorrere, optando per una Johnson e per la creazione di uncon rappresentanti di tutti i partiti principali.è stato lanciato stamattina, nel corso del dibattito parlamentare, dall', il quale, dichiarando platealmente che, ha etichettato comelo sbocco delle. Le sue frasi hanno scatenato richieste di ritrattazione e dimissioni.