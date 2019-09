Brasile, allarme per la chiazza di petrolio: ha già colpito 53 città

Aumenta il numero di città interessate dalla chiazza di petrolio che ha colpito la costa nord-orientale del Brasile dall'inizio del mese: le città sono salite a 53. Secondo il bilancio più recente divulgato dall'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama), ci sono già 112 località in otto diversi Stati colpiti dal fenomeno, tra cui numerose spiagge.

Brasile, emergenza petrolio: invasi 1.500 chilometri di spiagge del Nordest

L'unico Stato del Nordest a non essere stato toccato finora è quello di Bahia. Per Ibama, il petrolio inquinante è lo stesso in tutti i luoghi colpiti e non proverrebbe dal Brasile. Si tratterebbe di greggio, cioè non frutto di derivati come la benzina, ma la sua origine non è ancora chiara. Ibama ha intanto chiesto il supporto di Petrobras per la pulizia delle spiagge. Nei prossimi giorni, la società petrolifera metterà a disposizione circa 100 persone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA