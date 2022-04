Alluvione a Rio de Janeiro, alligatori nuotano nelle strade allagate: i video sui social

Alligatori che nuotano lungo le strade delle città allagate. Sono le immagini - condivise sui social da diversi utenti - che arrivano da Rio de Janeiro: lo Stato brasiliano è stato colpito da forti piogge da venerdì notte, che hanno provocato inondazioni e frane, mentre nella sola località balneare di Angra dos Reis sono state confermate finora dieci morti.

Jacaré no Estácio pic.twitter.com/AwCH4fPGYc — Alerta Rio 24 Horas (@alertario24hrs) April 2, 2022

Rio de Janeiro, alligatori nuotano nelle strade allagate: i video sui social

In base ai filmati pubblicati sul web, uno degli alligatori è stato avvistato in una strada residenziale allagata a Mesquita, nella Baixada Fluminense. In un altro video, un altro anfibio è fermo davanti a un locale commerciale a Estacio, un quartiere del centro di Rio. Tra le zone più colpite dai temporali risultano i comuni di Nova Iguacu, Belford Roxo e Sao Joao de Meriti, che hanno avuto le loro strade completamente allagate. In alcuni luoghi, l'acqua ha invaso le case e le auto sono rimaste sommerse.