Boris Johnson, love affaire a Downing Street: avrebbe favorito Jennifer Arcuri

Periodo nero per "Bo-Jo": non bastassero tutti i guai per lo stallo della Brexit il primo ministro inglese è ora implicato in un love affair che può avere implicazioni pesanti. Ci sarebbe stata infatti uan realzione tra Boris Johnson e Jennifer Arcuri, l'ex modella americana divenuta imprenditrice nel settore tecnologico al centro d'una vicenda di presunti favoritismi risalente al tempo in cui l'attuale premier Tory era sindaco di Londra.

Una settimana fa il caso era esploso sulle pagine del Sunday Times e intervistato dalla Bbc il successore di Theresa May ha ignorato il tema ed è tornato a negare qualunque illecito o «conflitto d'interessi da dichiarare» a proposito della faccenda, definendo «pienamente appropriata» la partecipazione di Arcuri, come di altri imprenditori, a missioni commerciali promosse allora dal Comune e negando d'aver mai aiutato la donna ad avere le commesse o gli incentivi pubblici ottenuti per il suo business nel Regno prima del ritorno definitivo negli Usa alcuni mesi fa.

Ma il cosiddetto caso Arcuri è stato deferito venerdì dall'attuale assemblea municipale controllata dai laburisti a un'authority indipendente incaricata di valutare se chiedere alla polizia di aprire un'indagine formale su Johnson per abuso d'ufficio. Ma secondo Downing Street si tratta di un'iniziativa senza basi e «politicamente motivata». «Sono orgoglioso di tutto ciò che ho fatto come sindaco di Londra», ha detto oggi il premier alla Bbc, aggiungendo del resto di aspettarsi altri «siluri e colpi bassi» sullo sfondo dello scontro politico in atto sulla Brexit e delle sempre più probabili elezioni anticipate ravvicinate nel Regno.

