Björn Höcke, il capo dell'AfD della Turingia contro l'inclusione: «Bimbi disabili in camere separate»

«I disabili rappresentano un 'fattore di stress' che deve essere rimosso dal sistema educativo. Non è l'unico, anche i bambini di migranti sono uno di questi fattori di stress». Il capo di estrema destra del partito AfD della Turingia, Björn Höcke, ha accennato ai suoi piani nel caso di vittoria alle elezioni: «Il sistema educativo dovrebbe essere liberato da progetti ideologici come l'inclusione», ha detto l'ex insegnante durante un'intervista al canale televisivo MDR.

Björn Höcke, le reazione

Il quotidiano "Politico" ha raccolto le reazioni alle terribili parole di Höcke. Corinna Rüffer, rappresentante del Partito dei Verdi per le persone con disabilità, afferma di non essere rimasta sorpresa dalle sue osservazioni: «L'AfD vede la disabilità come una malattia.

Escludere le persone con disabilità dalle scuole porta all'esclusione dalla società».

Il segretario di Stato parlamentare Jens Brandenburg ha definito le osservazioni di Höcke «semplicemente disumane», aggiungendo che «è noto per i suoi riferimenti nazisti». «Tutti i bambini meritano pari partecipazione e maggiori opportunità attraverso l'istruzione inclusiva», ha concluso Brandenburg. I sondaggi attuali vedono l'AfD come la forza di gran lunga più forte in Turingia con il 34% di consensi.