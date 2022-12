Bimba scatenata in aereo, ma i genitori non le dicono nulla. I passeggeri: «Una selvaggia»

Una bimba si è scatenata in aereo, ma i genitori non le hanno detto nulla provocando l'ira degli altri passeggeri. «Si è comportata da selvaggia», ha scritto l'utente che ha condiviso il video sul forum Reddit "Public Freakout" e su Twitter.

Paura in volo, passeggera cerca di aprire il portellone dell'aereo: «Me lo ha detto Gesù»

Bimba scatenata in aereo, il video

Nel filmato si può vedere una bambina saltare sul tavolino di un sedile dell'aereo. Non solo. Scuotere il sedile di fronte facendo rimbalzare l'uomo seduto. In nessun momento, però, i genitori della bambina hanno cercato di fermarla. Il post è diventato virale in quanto molti utenti hanno criticato la mamma e il papà per aver permesso alla figlia di "scatenarsi" durante il volo. Non è chiaro esattamente da dove provenga la famiglia o da quale volo provenga, ma gli utenti di Reddit hanno ipotizzato che la ragazza sembrasse provenire dagli Stati Uniti.

La polemica

Il video ha scatenato una discussione su come i genitori e i passeggeri avrebbero dovuto gestire la situazione. "Mi sentirei un genitore fallito se i miei figli si comportassero in quel modo", ha scritto un utente. Molti hanno criticato l'uomo non identificato nel video per non aver parlato dell'incidente e aver semplicemente "lasciato che accadesse". "Come mai i genitori non si vergognano di questo?", ha scritto un utente.

Come comportarsi in aereo

A ottobre, una madre è stata elogiata per aver chiesto a uno sconosciuto di cambiare posto. La donna, di nome Anna Lyn Cook, ha offerto a un altro passeggero un posto preferito con più spazio per le gambe in cambio del suo posto con la sua famiglia. Un TikToker è stato insultato di recente per essersi rifiutato di cambiare posto in modo che una famiglia di tre persone potesse sedersi insieme, ha riferito il New York Post. In un video che spiega la sua decisione, Maresa Friedman ha incoraggiato le famiglie a pianificare in anticipo se volevano sedersi insieme. "Scusate mamme e famiglie, ma come mamma non sono una cattiva per non aver rinunciato al mio posto", recitava la sua didascalia.