Sabato 11 Marzo 2023

Una cosa mai vista nel Regno Unito. Tutti i programmi sportivi della Bbc sono stati annullati. Dopo l'allontanamento di Gary Lineker, ex calciatore, popolare volto televisivo e conduttore di Match of the day, per un tweet in cui criticava la politica sull'immigrazione del governo conservatore, dozzine di esperti, presentatori e collaboratori hanno rifiutato di comparire in video per protesta. Uno sciopero senza precedenti che ha coinvolto anche la radio, non solo la tv, della Bbc.

La Bbc è stata costretta a cancellare numerosi programmi sportivi, mentre il tradizionale appuntamento con Match of the day questa sera andrà in onda senza presentatore. Non solo: molti calciatori della Premier League si rifiutano di farsi intervistare dalla Bbc, per protesta dopo la sospensione di Lineker. La Premier League ha deciso di esonerarli dall'obbligo di comparire di fronte ai microfoni della Bbc. Se non fosse già pronta la terza stagione, ciò che sta succedendo sarebbe un ottimo spunto per gli sceneggiatori della serie Ted Lasso, che racconta proprio le gesta di una squadra di Premier League.

La "censura" della Bbc colpisce anche Attenborough

Ma c'è dell'altro: alla Bbc, un tempo rinnomata per il suo equilibrio, è esploso un altro caso, del tutto differente da quello di Lineker. Secondo The Guardian «la Bbc ha deciso di non trasmettere un episodio della nuova serie di punta di Sir David Attenborough sulla fauna selvatica britannica per paura che i suoi temi sulla distruzione della natura rischierebbero di causare reazioni da parte dei Tory e della stampa di destra». La serie si chiama Wild Isles, la Bbc ha replicato che in realtà non era prevista la trasmissione di quell'episodio che sarà caricato solo su iPlayer (una piattaforma simile a Raiplay per semplificare). Sir David Attenborough è un popolare e stimato divulgatore scientifico e naturalista britannico.

Ma se la mancata trasmissione di un episodio del programma di Attenborough ha suscitato polemiche e dibattito, ma non ha coinvolto l'opinione pubblica, ciò che sta succedendo per il caso Lineker, con dozzine di commentatori e presentatori sportivi che stanno disertando la comparsa in video provocando la cancellazione dei programmi, sta facendo molto più clamore.

Cosa è successo

Ricostruiamo quando è successo: Gary Lineker è una istituzione nel Regno Unito, basti pensare che suTwitter ha 8,8 milioni di follower. Il 7 marzo Lineker ha condiviso il video della ministra dell'Interno, Suella Braveman, che annunciava un inasprimento delle politiche sull'immigrazione («quando è troppo è troppo, dobbiamo fermare le navi»), e ha commentato: «Santo cielo, questo è molto più che terribile». Non c'è stata solo questa critica al governo conservatore di Sunak. In uno scambio successivo di tweet Lineker ha scritto: «Accogliamo meno rifugiati di ogni altra grande nazione europea. Questa è solo una politica infinitamente crudele. Il linguaggio non è dissimile da quello usato nella Germania degli anni '30». Dure le reazioni di molti esponenti del governo conservatore guidato da Sunak. Il direttore generale della Bbc. Tim Davie, è intervenuto e si è schierato contro Lineker, disponendone la sospensione perché la sua attività sui social è incompatibile con «gli standard di imparzialità».

I guai veri però sono arrivati dopo. Non tutti hanno condiviso la durezza del linguaggio di Lineker, ma la quasi totalità dei colleghi si è schierata contro l'espulsione decisa dai vertici della Bbc. Esperti, commentatori, presentatori, hanno deciso di disertare i programmi sportivi della Bbc, che è stata costretta a una serie di cancellazioni, scusandosi con gli spettatori. Si è cercato disperatamente un presentatore che sostituisse Lineker a Match of the day ma "dalla panchina" non è stato trovato qualcuno disponibile a entrare in campo al suo posto. E così Match of the day andrà in onda senza presentatore. Alcuni esempi: Ian Wright, Alan Shearer e Alex Scott si sono ritirati da Match of the Day e Football Focus. C'era una volta la Bbc.