Bancomat da sogno: possibile prelevare ogni somma, anche oltre la giacenza sul conto corrente, ko il sistema della Bank of Ireland

Bancomat da sogno per una giornata in Irlanda dove il ko del sistema informatico della Bank of Ireland che ha abolito i limiti di prelievo quotidiano e pure quelli relativi alla giacenza dul conto corrento, fodo compreso. In pratica si poteva prelevare o fare bonifici senza limiti o quasi. La notizia, grazie ai social, si è ben presto sparsa e davanti agli sportelli si sono create lunghe, ma naturalmente ordinate, code di correntisti che prelevavano a man bassa.

La stessa banca si è scusata dopo 24 ore annunciando che tutto era tornato nella norma.

La banca ha affermato che «un problema tecnico» ha avuto un impatto su alcuni servizi. «I nostri team hanno ripristinato questi servizi durante la notte e tutti i servizi sono disponibili per i clienti questa mattina. I pagamenti effettuati durante la notte sui conti possono essere visualizzati nel corso della giornata. Siamo consapevoli che a causa del problema tecnico alcuni clienti hanno potuto prelevare o trasferire fondi oltre i loro limiti normali. Questi trasferimenti e prelievi saranno applicati ai conti dei clienti oggi. Invitiamo tutti i clienti che si trovassero in difficoltà finanziarie a causa di un prelievo eccessivo sul proprio conto a contattarci. Ci scusiamo sinceramente per i disagi che questa interruzione ha causato», ha sottolineato la banca.