«Bancomat impazzito regala banconote da 300 e 400 euro». Il direttore della banca: «Fate una colletta per aiutarmi». Ma non è come sembra Si tratta, come appare chiaro soprattutto dal taglio delle banconote regalate, di un Pesce d'aprile. Lo scherzo è stato fatto dalla pagina Facebook "Voce di Foggia" ai suoi follower