Bimbo di due mesi muore durante il sonno solo due mesi dopo la morte della mamma: mistero sulle cause

La vita di Dexter Khan-Barnes è durata appena due mesi. Il bimbo è morto la mattina del 30 luglio 2022 nella sua casa di Rishton, vicino a Blackburn, nel Regno Unito: stava dormendo, insieme al fratellino di un anno, ma non si è più svegliato. Eppure, il giorno prima del decesso Dexter era stato visitato a domicilio da un'infermiera, che lo aveva dichiarato in buona salute. Ieri, mercoledì 7 giugno, le autorità del Blackburn Old Town Hall hanno deciso di avviare un'inchiesta sul caso.

Il dramma

Il piccolo era nato prematuramente il 29 maggio 2022, con circa un mese di anticipo, tramite parto cesareo. L'operazione d'urgenza era stata necessaria per via di un improvviso coagulo di sangue nell'utero della mamma, Laura Barnes, anche lei deceduta. Due mesi prima del parto la donna era stata anche colpita da un'ictus, secondo la testimonianza di Jennifer Barnes, nonna materna di Dexter.

A trovare il figlio privo di sensi è stato il padre, Shane Khan. Intorno alle 4.00 del mattino l'uomo si era sdraiato orizzontalmente nello stesso letto matrimoniale in cui dormivano i due bambini. Verso le 5.30 aveva notato che Dexter non dava più segni di vita: le sue braccia erano flosce, i suoi occhi scoloriti. E soprattutto, non si era svegliato come al solito quando aveva fame. A quel punto il signor Khan ha chiamato i soccorsi. Dexter è stato portato d'urgenza al Royal Blackburn Hospital, dove sarebbe stato dichiarato morto poco dopo.

Mistero sul decesso

L'autopsia, eseguita dal medico patologo William Simmons, non è stata in grado di accertare una causa precisa della morte. Non ha trovato nemmeno prove di eventuali precedenti malattie o lesioni che avrebbero potuto contribuire al decesso. «In queste circostanze - ha riferito il medico legale Richard Taylor - non è possibile escludere completamente che l'ostruzione aerea accidentale abbia contribuito alla morte di Dexter.

Pertanto, l'esatta causa della morte rimane non accertata». In altre parole, secondo il medico legale Dexter potrebbe essere morto soffocato durante il sonno, in modo accidentale, ma al momento non c'è alcuna prova che ciò sia davvero accaduto.