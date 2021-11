Austria, «lockdown» per i non vaccinati: esclusi da ristoranti, movida, hotel, sport ed eventi culturali

Covid, l'Austria manda in «lockdown» i non vaccinati. Il provvedimento, giustificato con il forte aumento di casi nel Paese (9.388 solo nella giornata odierna), entrarà in vigore da lunedì 8 novembre. A partire da questa data, per chi non si è sottoposto al vaccino anti-Covid sarà vietato l'accesso a ristoranti, movida, hotel, sport, eventi culturali e sarà escluso da iniziative di tempo libero.

Il governo austriaco ha previsto un periodo di transizione di quattro settimane, durante il quale basterà la prima dose abbinata a un tampone pcr. Il cancelliere Alexander Schallenberg ha così riassunto la decisione: «Quando saliamo in macchina ci mettiamo la cintura di sicurezza, il vaccino anti-Covid è la nostra cintura».