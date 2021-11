Covid Italia, il bollettino di oggi 5 novembre: 6.764 casi (+855) e 51 morti, tasso di positività all'1,2%

Bollettino Covid, i dati in Italia di oggi 5 novembre 2021. Sono 6.764 i positivi individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 5.905. Sono invece 51 le vittime in un giorno (ieri 59). Sono 543.414 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 514.629. Il tasso di positività è all'1,2% rispetto all'1,1% di ieri.

Stato d'emergenza e Green pass, governo al lavoro sull'ipotesi rinnovo per il 2022. Speranza: «Decideremo a ridosso del 31 dicembre». E si accelera su terza dose

I dati delle regioni

Lombardia

Con 114.326 tamponi effettuati è di 840 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività allo 0,7%. In lieve calo i ricoverati in terapia intensiva (-1, 48), in aumento nei reparti (+6, 336). Sono 7 i decessi che portano il totale a 34.194 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 293 i positivi segnalati a Milano (di cui 124 a Milano città), 50 a Bergamo, 77 a Brescia, 45 a Como, 24 a Cremona, 17 a Lecco, 20 a Lodi, 52 a Mantova, 105 a Monza, 46 a Pavia, 14 a Sondrio e 49 a Varese.

Lazio

Oggi nel Lazio su 13.194 tamponi molecolari e 25.866 tamponi antigenici per un totale di 39.060 tamponi, si registrano 716 nuovi casi positivi (+52), 7 decessi (+1), 474 ricoverati (+26), 60 terapie intensive (+3) e +416 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8%. I casi a Roma città sono a quota 296». Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Valore Rt in rialzo a 1.29 era atteso - spiegano dalla Regione - e l'incidenza è in rialzo a 63 per 100 mila abitanti. La soglia di rischio è moderato, l'occupazione della rete ospedaliera sotto controllo.

Toscana

Altri 381 nuovi casi (età media 40 anni) e altri tre morti (età media in picchiata a 68 anni) per Covid nelle 24 ore in Toscana. Le ultime vittime sono state a Firenze, Massa Carrara e Pistoia e salgono a 7.301 totali dall'inizio della pandemia. I nuovi positivi rilevati portano a 291.087 il totale dall'inizio della pandemia (+0,1% sul giorno precedente). I guariti - 218 nelle 24 ore - crescono dello 0,1% e raggiungono quota 277.541. Gli attualmente positivi sono oggi 6.245 (dato ancora in crescita, +2,6% rispetto a ieri). Tra loro i ricoverati sono 298 (-2 persone il saldo giornaliero su ieri pari al -0,7%), di cui 27 in terapia intensiva (+1 persona il saldo, +3,8%). Altri 5.947 positivi sono curati in isolamento a casa «poiché - riferisce la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano senza sintomi» (+162 su ieri, +2,8%). Ci sono 18.013 persone in quarantena (+481 su ieri, +2,7%) anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Veneto

Un altro balzo di quasi 800 nuovi positivi al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore. Numeri che si sono alzati repentinamente in questa settimana, con oltre 2.200 contagi in 3 giorni. I nuovi casi, +792, portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 483.465. Le vittime salgono a 11.842 (+1). Gli attuali positivi, in isolamento, sono 11.833 (+417). L'incidenza dei positivi sui 100.994 tamponi effettuati è dello 0,78%. Il peggioramento della situazione è apprezzabile anche nei numero degli ospedali. I pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici sono 234 (+6), quelli in terapia intensiva 46 (+1).

Piemonte

Sono 386 oggi i nuovi casi di Covid riportati in Piemonte dal bollettino dell'Unità di crisi regionale, di cui 148 l'esito di tamponi rapidi. Il tasso di positività sui 56.351 tamponi processati è dello 0,7%, la quota di positivi asintomatici è del 50%. Invariato, rispetto a ieri, il totale dei ricoverati, 21in terapia intensiva, 206 negli altri reparti. Nel conteggio delle vittime, 11.824 dall'inizio della pandemia, i 3 decessi comunicati oggi, ma relativi a giorni precedenti. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.329, i nuovi guariti 265.

Puglia

Sono 251 i nuovi casi positivi al Covid-19 su 20.339 test giornalieri eseguiti in Puglia, con un tasso di positività in salita all'1,23% (ieri 1,06%). Una persona è deceduta. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 106, nella Bat -5, nel Brindisino 23, nel Foggiano 35, in provincia di Lecce 37, nel Tarantino 48, un residente fuori regione, 6 residenti in provincia in via di definizione. Sono 3.227 le persone attualmente positive, 143 quelle ricoverate in area non critica (ieri 146), 20 in terapia intensiva (ieri 17).

Sardegna

Balzo dei contagi nelle ultime 24 ore in Sardegna, dove però non si registra alcun decesso. I nuovi casi accertati di Covid sono in tutto 96 (+61), sulla base di 2.143 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 10.520 test. Il tasso di positività è dello 0,9 per cento. Invariato il numero dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva, 6 in totale, salgano invece di 7 i pazienti in area medica, in tutto 45. Infine, sono 1.378 (+51) le persone ancora in isolamento domiciliare.

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 169 i nuovi contagi registrati (su 5.844 tamponi effettuati), +88 guariti e zero morti (per un totale di 1.454 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +81 attualmente positivi, +73 in isolamento, +8 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 8).

Basilicata

Venti dei 383 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che si sono registrate altre 17 guarigioni di persone residenti in regione. Ieri sono state eseguite 1.215 vaccinazioni (rispetto alle 1.041 di due giorni fa): i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 433.250 (78,3 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 394.967 (71,4 per cento). Hanno ricevuto la terza dose 8.793 persone.

Abruzzo

Sono 143 (di età compresa tra 1 e 90 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 83428. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2565.Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78766 dimessi/guariti (+56 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2097 (+87 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 434 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Friuli-Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.676 tamponi molecolari sono stati rilevati 380 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,69%. Sono inoltre 19.126 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 30 casi (0,16%). Nella giornata di oggi si registrano i decessi di 6 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 16, mentre i pazienti in altri reparti sono 108. Lo comunica il vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.