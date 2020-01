Australia, domato il maxi incendio a Sydney: ora si attende la pioggia

Finalmente una buona notizia: «Abbiamo contenuto l'incendio. Esiste solo una piccola area di combustione da completare». Queste le parole di Shane Fitzsimmons, commissario per i vigili del fuoco del Nuovo Galles del Sud, su un post su Twitter. I vigili del fuoco australiani, esausti dopo mesi di battaglia contro le fiamme che hanno devastato vaste aree del Paese, hanno messo dunque sotto controllo l'incendio di maggiori dimensioni, quello dei Gospers Mountain, alla periferia nord-occidentale di Sydney.



Joined Minister @DavidElliottMP at the Blue Mountains #NSWRFS FCC in Katoomba for the latest update from IC Greg Wardle and the IMT. Better weather conditions, small area of burning still to complete but containment prognosis looks promising. Well done team. pic.twitter.com/cvdYfyedE1

— Shane Fitzsimmons (@RFSCommissioner) January 13, 2020