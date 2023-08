Ritrovata anca di un neonato la cui stirpe è sconosciuta: il reperto è di 45 mila anni fa. Scoperta una nuova specie umana?

Scoperto l'anello di congiunzione - mancante - dell'evoluzione umana? Questa settimana gli scienziati potrebbero aver scoperto una nuova specie umana. Un gruppo di antropologi francesi ha trovato un osso pelvico (un'anca, ndr.) di un neonato risalente a 45 mila anni fa, che non corrisponde né all'uomo di Neanderthal né all'Homo sapiens.

L'osso del bacino è stato trovato insieme ai resti di 11 Neanderthal nella grotta «Grotte du Renne», successivamente colonizzata da esseri «umani anatomicamente moderni (AMH)», il che suggerisce che il bambino coesistesse con la specie ora estinta.

Scoperta la causa dell'estinzione dell'uomo di Neanderthal: ecco cos'è successo

La teoria

Il manufatto è stato confrontato con due ossa di Neanderthal e 32 ossa di neonati moderni, scoprendo che la sua forma era diversa da quella di entrambe le specie, ma leggermente più vicina alle AMH. «Supponiamo che ciò sia dovuto alla sua appartenenza a un primo lignaggio umano moderno la cui morfologia differisce leggermente da quella degli esseri umani attuali», scrive il team nello studio pubblicato su Nature.

La notizia giunge mentre uno studio separato ha rivelato che anche un antico cranio appartenuto a un bambino vissuto fino a 300 mila anni fa in Cina potrebbe appartenere a una nuova specie umana.I resti fossilizzati, che comprendono una mascella, un cranio e le ossa di una gamba, sono stati scoperti a Hualongdong, in Cina, nel 2019.

Ciò che ha sconcertato gli esperti, tuttavia, è che i tratti facciali dell'individuo non corrispondevano alla stirpe che si è divisa per formare i Neanderthal, né i Denisovani, né noi, inducendoli a sospettare che potesse mancare un ramo dell'albero genealogico umano.Ed è proprio questo che l'ultima scoperta ha messo in luce.

Chi sono gli AMH

Gli AMH sono comparsi in Europa occidentale circa 42.000 anni fa, 2.000 anni prima dell'estinzione dei Neanderthal.

La grotta Grotte du Renne è un sito che ospitava entrambe le specie durante il Paleolitico medio e superiore, ma ha fornito la prova che i Neanderthal hanno sviluppato aspetti del comportamento moderno prima del contatto con gli esseri umani moderni.

Gli strati di terra all'interno della grotta forniscono una linea temporale che indica quando i Neanderthal hanno vissuto nella grotta e quando gli AMH hanno preso il controllo del sito, ma uno strato intermedio ha ospitato un piccolo osso pelvico che suggerisce che anche un'altra stirpe risiedeva nella struttura.

L'osso di neonato è stato trovato in un livello in cui sono presenti 11 resti di Neanderthal.Questo livello è noto come complesso tecno-culturale dello Châtelperroniano, durato da 45.000 a 40.000 anni fa e seguito dall'industria del Musteriano. Il Châtelperroniano fu un'epoca in cui gli utensili di pietra e i coltelli di selce sarebbero stati un punto cruciale nell'evoluzione dell'uomo di Neanderthal, anche se alcuni studiosi ritengono che i primi esseri umani abbiano fabbricato i pezzi.

L'osso pelvico del neonato è risultato avere una curvatura completamente diversa da quella delle ossa immature di Neanderthal, ma era solo leggermente diverso dall'osso pelvico dell'AHM. L'équipe ha dichiarato che il misterioso manufatto si trovava all'interno dei campioni di esseri umani moderni.

«Questa sovrapposizione potrebbe quindi indicare una variabilità della curvatura dell'osso iliaco (l'osso dell'anca) condivisa tra Neanderthal e Homo sapiens», si legge nello studio.

I ricercatori hanno proposto che il neonato fosse probabilmente un membro della popolazione AMH che coesisteva con gli ultimi Neanderthal durante la transizione.«AR-63 attesterebbe la presenza di AMH in quest'area dell'Europa occidentale durante il periodo Châtelperroniano», hanno scritto i ricercatori.

Gli artefici del Châtelperroniano potrebbero quindi essere gruppi umani in cui coesistevano Neanderthal e AMH.Se questa ipotesi viene convalidata, il team ha affermato che il Châtelperroniano potrebbe essere «il risultato di processi di diffusione culturale o di acculturazione con una possibile commistione di popolazioni tra i due gruppi».

Ciò significa che i Neanderthal hanno imparato dagli esseri umani moderni e hanno usato la costruzione di utensili per evolvere le loro tecnologie.