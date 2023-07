Ragazzina di 11 anni scrive alla polizia: «Aiuto, la mia amica è stata rapita». Ma era uno scherzo: arrestata

«Aiuto, un uomo armato ha rapito una mia amica». Il messaggio inviato da ragazzina di 11 anni della Florida al numero dei servizi di emergenza ha fatto scattare l'allarme. Ma era uno scherzo. Solo una sfida su Youtube, si è giustificata l'adolescente quando - appurato che la denuncia era falsa - è stata arrestata dalla polizia.

In moto contromano per avere più like: l'ultima follia social in Val Trebbia

Arrestata a 11 anni per lo scherzo alla polizia

La ragazza - racconta l'Nbc - ha inviato un messaggio al 911 per denunciare dire che una sua amica, 14 anni, era stata rapita da «un uomo armato che guidava un furgone bianco sulla South I-95 a Oak Hill». La ragazzina ha raccontato che stava seguendo il furgone.

E ha continuato per un'ora e mezza a inviare messaggi di aggiornamento, descrivendo anche il sospettato. Quando la macchina dei soccorsi si è messa in moto, è stato appurato che non c'era nessun furgone in fuga. Il cellulare della ragazzina è stato hanno rintracciato e i funzionari l'hanno raggiunta a casa. Non le è restato altro che confessare: era tutto uno scherzo. La ragazza è stata quindi ammanettata (come testimonia un video diffuso dall'ufficio di pubblica sicurezza locale) per falsa denuncia riguardante l'uso di un'arma da fuoco e l'uso improprio del 911. La ragazzina è stata trasportata al Family Resource Center per essere processata e poi trasferita al Volusia Regional Juvenile Detention Center, hanno detto i funzionari.