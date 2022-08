Alec Baldwin smentito dall'Fbi: «Premette il grilletto sul set del film»

Secondo un rapporto balistico, la pistola usata da Alec Baldwin nella sparatoria fatale sul set di 'Rust' non avrebbe potuto sparare «senza premere il grilletto». Questa la conclusione a cui è giunta l'Fbi e che smentisce la versione del regista-attore, il quale aveva sostenuto in una intervista a Abc News che non punterebbe mai un'arma contro qualcuno premendo il grilletto. Nell'incidente, che risale all'ottobre 2021, è morta la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, mentre il regista Joel Souza è rimasto ferito. La pistola comunque avrebbe dovuto essere caricata a salve.