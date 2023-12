Albania, l'ex premier Berisha agli arresti domiciliari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corte albanese contro la Corruzione e la Criminalità Organizzata ha accettato la richiesta della Procura speciale di sottoporre l'ex premieragli arresti domiciliari. Berisha è l'opposizione principale ed è indagato per presunta corruzione nel contesto di una privatizzazione del 2009. La Corte speciale aveva precedentemente imposto obblighi su Berisha, ma l'ex premier dell' Albania li ha ignorati ripetutamente. La decisione della Corte prevede la sorveglianza continua della polizia e il divieto di comunicare con l'esterno, con il rischio di finire in carcere in caso di violazione., definendole una montatura politica orchestrata dal primo ministro Edi Rama. Il suo difensore critica la decisione della Corte definendola "extralegale" e il divieto di comunicazione come "insensato".