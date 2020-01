La modella transgender e l'appello per il 2020: «non fate mai sentire sole le persone come me»

Munroe Bergdorf, una delle più famose modelle transgender al mondo e ora attivista per l'Onu, ha scelto la giornata di Capodanno per postare sul suo profilo alcune vecchie foto che raccontano la sua transizione ma, soprattutto, la grande sofferenza iniziale terminata solo dopo avere raggiunto il suo obiettivo e il nuovo status femminile.

Munroe ha raccontato che da quando ha deciso di intraprendere il cammino medico che le ha permesso di modificare progressivamente il suo corpo, dieci anni fa, si è trovata a fronteggiare anche una fase molto distruttiva. In pratica sentiva l'impellente bisogno di continuare ad andare avanti ma necessitava di supporti psicologici da parte di amici e parenti che spesso mancavano. Da qui la grande disperazione.

Per questo il suo appello per l'inizio del nuovo anno è a favore di tutte le persone che hanno deciso di cambiare il proprio status originario, e vogliono arrivare ad una transizione sessuale. «Hanno bisogno di non essere marginalizzate» .

La modella che oggi ha 32 anni ha raccontato ai media britannici di sentirsi a disagio osservando l'aspetto esteriore che aveva prima del cambiamento. Nel 2009, quando ha avviato il percorso, «era un periodo davvero buio e terribile per me».

«Mi sentivo persa e infelice e non parlavo ovviamente di quello che mi stava capitando. L'idea di una transizione medica mi scioccava. Ero terrorizzata e pensavo anche a quanto mi sarebbe venuta a costare la cura. Non è stato per niente facile. Questa decade è stata importante per la mia vita. Ora sono felice, amata e supportata e sono contenta di sentirmi davvero me stessa come non avrei mai sognato di essere».



