Covid, i ricchi non risentono della pandemia. Nel 2020 aumentano del 6,3%, in Italia superano quota 300mila

Mercoledì 30 Giugno 2021, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 18:18

I paperoni mondiali si dimostrano immuni alla pandemia da Covid-19. Nel 2020, secondo l'indagine del World Wealth Report di Capgemini, il numero dei cosiddetti 'high net worth individual', cioè chi ha più di un milione di dollari da investire, è cresciuto del 6,3%, superando la soglia dei 20 milioni, mentre il loro patrimonio è aumentato del 7,6%, avvicinandosi agli 80.000 miliardi di dollari.

Ricchi, in Italia aumento record

In Italia i "super-ricchi" hanno superato quota 300 mila, con un rialzo ancora maggiore della media mondiale: +9,2%. Il loro patrimonio è cresciuto del 2,3%, arrivando a una cifra complessiva di 593 miliardi di dollari. Il fattore più determinante della crescita non è stato tanto l'andamento positivo dei listini azionari, quanto il boom dell'immobiliare, trainato durante la pandemia dal desiderio di vivere in abitazioni più grandi. L'aumento dei valori, poi, è stato in media del 5,2%.

Nord America primo al mondo

Favorito dal rialzo dei mercati azionari e dagli stimoli introdotti dal governo statunitense, il Nord America ha infine superato l'area dell'Asia-Pacifico, diventando la regione leader sia in termini di numero che di disponibilità dei milionari.

Dal report, inoltre, emerge che i "super-ricchi" stanno cercando di diversificare il loro portafoglio con investimenti alternativi: il 72% di loro ha detto di aver investito in criptovalute e il 74% in altri asset digitali come domini web o app.