Opere incompiute, ora sono meno rispetto al 2019. Cantieri velocizzati in Puglia, Umbria e Sardegna

Venerdì 2 Luglio 2021, 20:39

Nel 2020 sono diminuiti i cantieri "storici" in Italia. L'aggiornamento dell'elenco delle opere pubbliche incompiute, compilato dalle Regioni, dalle Provincie autonome e dal Ministero delle Infrastrutture, con la collaborazione dell'Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, mostra un saldo leggermente positivo rispetto al 2019 di 8 cantieri chiusi. A fine 2019, infatti, erano 128, mentre alla fine dello scorso anno sono scesi a 410 (-1,9%).

APPROFONDIMENTI GOVERNO Superbonus 110%, contro il caro prezzi che non fa decollare i... EDILIZIA Lavoro, nel piano sicurezza di Ance controlli a tappeto nei... LAVORI PUBBLICI Roma, buche e cantieri, la mappa delle strade chiuse nella...

Ricostruzione ferma, meno di mille cantieri

OPERE INCOMPIUTE, REGIONE LAZIO DA BOLLINO ROSSO NEL 2020

Sono opere pubbliche incompiute tutte quelle ferme per: mancanza di fondi; cause tecniche; nuove norme tecniche o disposizioni di legge; fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice; mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante o di chi si aggiudica i lavori.

Dai bonus ai cantieri, la burocrazia lumaca tiene fermi 358 decreti

In prima fila tra i virtuosi, come evidenziato nella tabella dell'anagrafe riportata qui in basso, la Puglia, L'Umbria e la Sardegna. La prima ha chiuso tutte e 17 le sue opere incompiute, le altre due sono passate rispettivamente: da 9 a 0 e da 66 a 53. Male la Regione Lazio, che è passata dalle 8 opere incompiute del 2019 alle 21 del 2020.

L'aggiornamento dell'elenco delle opere pubbliche incompiute (2019 e 2020)