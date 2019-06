Rihanna è l'artista donna più ricca del mondo: ecco quanto vale il suo patrimonio

Rihanna è l'artista donna più ricca al mondo. Lo rivela la rivista Forbes, secondo cui il suo patrimonio ha un valore di 600 milioni di dollari, che le consente di superare altre star come Madonna (che ha una fortuna di 30 milioni inferiore), Celine Dion (con 150 milioni in meno), e Beyonce (200 milioni in meno).

Rihanna sbarca nel lusso: apre il temporary store di 'Fenty', il suo brand del gruppo LVMH

Rihanna, il cui vero nome è Robyn Rihanna Fenty, è conosciuta soprattutto per i successi musicali, ma le canzoni non sono la sua unica fonte di ricchezza. In realtà, secondo Forbes, la maggior parte delle sue entrate proviene dalla partnership con Lvmh, la società francese di beni di lusso che possiede marchi come Christian Dior, Givenchy e Louis Vuitton.



Il mese scorso, la 31enne star delle Barbados ha lanciato il suo marchio di moda, Fenty, in una boutique pop-up a Parigi, diventando la prima donna di colore a creare un marchio originale con Lvmh. E ancora c'è la sua linea di lingerie, Savage X Fenty, lanciata lo scorso anno, e quella di cosmetici, Fenty Beauty, nel 2017. Quest'ultima secondo Forbes ha generato un fatturato stimato nei suoi primi 15 mesi di 570 milioni di dollari.

