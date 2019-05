Rihanna diventa stilista nel gruppo LVMH: creerà la sua linea pret-a-porter Fenty Maison

Popstar, attrice, influencer e ora anche stilista del polo del lusso: Rihanna è ufficialmente entrata a far parte di LVMH, la prima donna nera a creare una linea nel gruppo di Bernard Arnault che comprende, tra i tanti, i marchi Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs e Céline. La collezione Fenty Maison sarà sviluppata direttamente dalla cantante e comprenderà una linea pret-a-porter, calzature e accessori. Il debutto avverrà già con la collezione spring 2019, probabilmente online. La nuova linea, in cui LVMH ha investito già 30 milioni di dollari, si posiziona sotto l'ombrello Fenty che già comprende Fenty Beauty e la collezione di lingerie Savage X Fenty.



È stata la stessa Rihanna a annunciare l'accordo su Instagram rivelando il logo con le lettere Fenty ma la N al contrario e parlando di «un grande giorno per la cultura, la riprova che nulla è impossibile»: un riferimento implicito al cambiamento significativo di rotta per una società come LVMH la cui reputazione articola un'estetica radicata nell'egemonia europea. «Mr. Arnault mi ha dato l'opportunità unica di sviluppare una casa di moda senza limitazioni artistiche», ha sottolineato Rihanna. «Non avrei potuto immaginare un partner migliore a livello creativo e di business». Il presidente e ceo di LVMH ha a sua volta reso omaggio alle doti della «straordinaria cantante» come «vera imprenditrice, ceo e leader» che «ha trovato in maniera naturale il suo posto nel gruppo». Fenty Maison diventa così la prima linea di abbigliamento di lusso lanciata da LVMH in oltre 30 anni: l'ultima fu Christian Lacroix, inaugurata nel 1987.

