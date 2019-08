Kate Upton, la top model lancia un appello alle donne: «Raccontate cosa vi rende forti»

Il web fa emergere spesso il lato peggiore della società. Ma può diventare anche fonte d’ispirazione: con questo obiettivo Kate Upton, 27enne supermodella e attrice statunitense, ha lanciato una campagna per condividere tutto ciò che di positivo ispira la vita di ognuno. E con l’hastag #ShareStrong (condividi la tua forza) ha chiesto ai propri follower e a tutte le altre celebrità del jet set internazionale, di raccontare da che cosa traggono ispirazione per affrontare le avversità.

Kate Upton accusa il fondatore di Guess di molestie: «Mi ha toccato il seno e mi ha definito maiale grasso»

«Voglio aprire la conversazione e dare a tutti una piattaforma per parlare delle lotte e dei punti di forza che sperimentiamo. Ecco perché ho creato #ShareStrong, un posto dove tutti possiamo partecipare alla conversazione, rafforzarci a vicenda, e irradiare positività», ha spiegato la modella in un post su Instagram. E a raccontare per prima la propria esperienza è stata proprio lei stessa: «Io sono forte per mia figlia, voglio che si senta a proprio agio per irradiare forza, potenza e sicurezza. Mi rendo conto che tutto ciò deve iniziare da me. E ora incoraggio voi a partecipare alla conversazione e a condividere il motivo per cui siete forti».



Molte celebrities hanno partecipato alla campagna: dall'attrice Jessica Biel, moglie di Justin Timberlake, che ha postato un messaggio:

Donne ispirate e di ispirazione