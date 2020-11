Torna il 9 Muse, evento di empowerment femminile ideato da Veronica Benini

Il Covid-19 ha trasformato ma non bloccato l’onda viola delle "9 Muse", storie al femminile di chi ha saputo “ricominciarsi”. La quinta edizione dell’evento ispirazionale di empowerment al femminile creato da Veronica Benini (nota come @Spora), prevista per il 21 novembre 2020 sarà per la prima volta in streaming, per un’intera giornata di talk e approfondimenti.

«Il 9 Muse - racconta Veronica Benini - è un evento per parlare di donne della porta accanto che ce l’hanno fatta dopo delle difficoltà; non si dà spazio solo alle storie di successo top ma anche a quelle di donne come noi, alle quali ispirarsi per potersi dire: “L’anno prossimo potrei esserci io su quel palco”. È fondamentale raccontare storie come queste, ancora di più in un momento così difficile per il mercato del lavoro ma non solo, che rischia di penalizzare maggiormente le donne e aumentare ulteriormente il gender gap. Per questo non ci fermiamo».

Le prime muse confermate per sabato 21 sono l’imprenditrice afro-italiana Evelyne Sarah Afaawua, CEO & Founder di Nappytalia e pioniera del Natural Hair Movement in Italia, la make up artist transessuale e sorda Martina Panini alias @lastregadelmakeup, Francesca Fiore e Sarah Malnerich creatrici del blog @mammadimerda che con ironia scardina i tabù sulla maternità. L’ultima edizione del 2019 ha coinvolto 2.000 donne dal vivo e quasi 10.000 online con l’apertura di Michela Murgia e la partecipazione di muse come Andrea Delogu, Elisa D’Ospina e Cathy La Torre.

