Un prete organizza un festival del cinema e sostiene il #metoo delle attrici taglieggiate

Don Davide Milani, presidente della Fondazione dello Spettacolo, un organismo cattolico che da sempre si occupa di cinema, ha organizzato un Festival (Castiglione Cinema, a Castiglione del Lago dal 29 maggio al 2 giugno) che ospita, in diverse sessioni, alcune questioni legate al #metoo e ai taglieggiamenti cui sono sottoposte tante attrici, emerse dopo il clamoroso caso Weinstein.In particolare il 2 giugno don Davide darà il via ad un dibattito intitolato: Con il mio lavoro: la professionalità femminile verso la piena parità. «L’eco delle violenze e molestie contro le donne nel mondo del cinema che ha scosso Hollywood è arrivata anche in Italia. Attrici, registe, produttrici hanno fatto sentire la propria voce per ribadire la necessità di affermare i principi di rispetto e uguaglianza fra uomini e donne. Da diversi anni Fondazione Ente dello Spettacolo - ha spiegato - dà spazio a questo tema perché l’attenzione non svanisca una volta passata l’eco mediatica. La questione femminile si declina anche sul piano strettamente professionale, laddove ancora lontana è la piena parità delle lavoratrici (di accesso alle professioni, salariali, di welfare). Oltre le quote rosa, il dibattito vuole mostrare come le donne con il proprio lavoro danno voce a competenze, qualità e capacità che sono gli elementi da valutare per una piena parità di genere».Ne parleranno Isabella Ragonese, attrice, Paola Casella e Marina Sanna, giornalista. A coordinare sarà Tiziana Ferrario.