Crisi Covid e leadership delle donne: Fabiola Gianotti interviene al Women's Forum

La pandemia, il cambiamento climatico, la crisi. In che modo la leaderhisp delle donne può contribuire ad affrontare le sfide di questi tempi? Una ripresa più inclusiva e che metta al centro l'uguaglianza di genere è il tema di cui si discuterà oggi nella terza giornata “Women's forum global meeting”. «HIStory & HERstory: Together for inclusion», insieme per l'inclusione è il tema dell'incontro moderato da Maria Latella, a cui parteciperanno tra le altre Fabiola Gianotti, direttore del Cern, e Christine Lagarde, presidente Bce.

In che modo i governi, le imprese e le istituzioni dovrebbero garantire l'uguaglianza di genere, collocando le donne al centro dell'economia e contribuire a ottenere un futuro migliore dopo la pandemia? E la crisi scatenata dal Covi sta mettendo a rischio le conquiste finora raggiunte sulla strada dell'uguaglianza? Ne parleranno Olga Sanchez Cordero, segretario degli Interni, del Messico, Delphine O, Segretario generale di Generation Equality Forum, Anita Bhatia, vicedirettore esecutivo, Un Women. Fabiola Gianotti, direttore Generale, Cern, spiegherà in che modo la pandemia ha cambiato la percezione della scienza. Sarà poi la volta di Rania Nashar, Ceo Samba Financial Group, Chair, B20 Saudi Arabia Women in Business Action Council, membro, Empower Alliance, e di Serpil Timuray, Ceo Europe Cluster e membro del Group Executive Committee, Vodafone Group. Concluderanno Christine Lagarde e Susan Goldberg, caporedattore del National Geographic.

Ultimo aggiornamento: 15:56

