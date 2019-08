Toscana, oltre un milione di euro per i centri-antiviolenza e le nuove case rifugio

La regione Toscana contro la violenza sulle donne: oltre un milione di euro per i centri antiviolenza e le case rifugio per le vittime. La Giunta Regionale della Toscana ha stabilito i criteri per ripartire le risorse assegnate dal Governo, pari a 1 milione e 459 mila euro. All'istituzione di nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio saranno destinati 432.300 euro. «Vogliamo concentrare le risorse su progetti che si tradurranno in nuovi servizi di supporto specializzati», spiega la vice presidente ed assessora alle pari opportunità della Toscana Monica Barni. Il milione e 27 mila euro che rimane, comprese le risorse (87.770 euro) riservate dal Governo al finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali per assistere e sostenere le donne vittime di violenza e i loro figli, saranno destinate ai centri antiviolenza e case rifugio esistenti. «Vi è infatti la necessità», spiega ancora Barni, «di contribuire alla sostenibilità dei nuovi servizi che negli anni si sono attivati e che sono comunque gestiti dai centri e case rifugio che già esistono».

