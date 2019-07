Centri antiviolenza, il piano delle Pari Opportunità: «In arrivo 37 milioni di fondi»

Per i centri antiviolenza arrivano più risorse: quest'anno saranno 37 milioni. «Abbiamo messo in campo più fondi», spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità in un'intervista a Repubblica. «Vogliamo essere sicuri che vengano rispettati i requisiti previsti dall'intesa che proprio i centri hanno firmato con il governo». E per i controlli ci sarà anche «una task force di ispettori».

Sono 33mila nel 2017 le donne accolte nei 338 centri antiviolenza italiani per la prima volta censiti dall'Istat e dal Cnr su incarico del dipartimento delle pari opportunità. Ma oltre 50mila donne hanno chiesto aiuto, pur senza entrare nel “programma di protezione”. Dei 338 centri, 253 aderiscono a un'intesa firmata con le Regioni nel 2015. In media 1,1 centri ogni centomila donne al nord e nel Centro, mentre al sud sono un poco di più, 1,5 centri. Nelle regioni settentrionali è più alto il numero delle donne seguite, 18.489, contro le 7.628 accolte nei centri del sud. Alto anche il numero delle straniere che hanno hanno chiesto aiuto per uscire da situazioni di violenza, nel 2017 sono state 8.711.

