Tra poesie, amore e vita quotidiana arriva "Amore è poesia", il nuovo libro di Marco Rinaudo oggi al Teatro delle Muse

Un viaggio nell'amore, tra le vicissitudini della vita con le sue bellezze e le sue criticità, raccontato attraverso le pagine di un libro per ricordare quanto sia importante fissare le emozioni su carta e trasmetterle alle generazioni che hanno ancora il piacere di sfogliare libri. Arriva la seconda opera di Marco Rinaudo "Amore è poesia", una raccolta di versi dalla sua Sicilia, all'affetto per la mamma, alle tristezze della cronaca di ogni giorno. Marco Rinaudo scrive un nuovo libro, "Amore è poesia". Pagina dopo pagina l'autore ripercorre impressioni, sentimenti, dolore e meraviglia, con il desiderio di comunicare emozioni e narrare esperienze ma anche far riflettere, talvolta con ironia, su temi quotidiani delicati. Dopo il successo del romanzo d'esordio: “Il Capo Tonnara. Storie di mafia e di tonni”, un avvincente racconto ambientato nella splendida Favignana, isola siciliana appartenente all’arcipelago delle Egadi, Marco Rinaudo propone la sua prima selezione di poesie, edita da Il Cuscino di Stelle, con le quali esprime ancora di più la passione per la scrittura. Il libro sarà presentato il 18 marzo 2024 ore 18.00, ingresso gratuito su prenotazione, nello storico Teatro delle Muse a Roma in via Forlì, lo spazio culturale, diretto da Rino Santoro, che ha ospitato in passato Compagnie primarie come quelle di Aldo Giuffrè, Gigi Reder, Luigi De Filippo, Aldo Fabrizi, Nino Taranto, Lando Buzzanca, Giacomo Rizzo, Ugo D’Alessio, Pietro De Vico, Enzo Turco, Luisa Conte e moltissimi altri altisonanti del panorama del repertorio classico napoletano e teatrale nazionale più in generale. Sul palco con l'autore l’editrice Milena Criuscolo e l'attore e regista Geppi Di Stasio, che interpreterà alcune poesie.





