Premio Strega, al voto per la dozzina anche la giuria speciale di Bper

Il Comitato direttivo del Premio Strega, presieduto da Melania Mazzucco, ha scelto i 12 libri candidati all'edizione 2024 tra gli 82 titoli proposti dalla giuria degli Amici della domenica. Questa la dozzina selezionata annunciata il 5 aprile a Roma: - Sonia Aggio, Nella stanza dell'imperatore (Fazi), proposto da Simona Cives. - Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti), proposto da Romana Petri. - Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli), proposto da Gianni Amelio. - Donatella Di Pietrantonio, L'età fragile (Einaudi), proposto da Vittorio Lingiardi. - Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax), proposto da Emanuele Trevi. - Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi), proposto da Valeria Parrella. - Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (Sem), proposto da Franco Di Mare. - Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani), proposto da Nadia Terranova. - Daniele Rielli, Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli), proposto da Antonio Pascale. - Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo (Mondadori), proposto da Lia Levi. - Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio), proposto da Matteo Motolese. - Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo), proposto da Sandro Veronesi. All'annuncio della dozzina è stato ricordato Ernesto Ferrero, morto il 31 ottobre 2023, scrittore Premio Strega 2000 con il romanzo N., componente del Comitato direttivo dal 2017 al 2023, per circa vent'anni alla direzione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Legato da profonda amicizia al Premio, è stato fra l'altro il curatore delle Opere di Maria Bellonci nella collezione dei Meridiani. La proclamazione della cinquina finalista si terrà mercoledì 5 giugno al Teatro Romano di Benevento. Nella serata di elezione del vincitore, giovedì 4 luglio nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta televisiva su Rai3, sarà ripristinato lo scrutinio dal vivo degli ultimi cento voti espressi dalla giuria. I libri in gara concorreranno all'undicesima edizione del Premio Strega Giovani e saranno letti e votati da una giuria composta da oltre mille studentesse e studenti provenienti da 106 scuole secondarie superiori in Italia e all'estero. La proclamazione del libro vincitore si terrà in giugno.

Anche Bper Banca, che sostiene il premio Strega, quest'anno parteciperà alla votazione dell'edizione 2024. A dirlo è Serena Morgagni, responsabile della Direzione Communication di Bper Banca, durante la presentazione della dozzina del premio Strega al Tempio di Adriano. "Quest'anno abbiamo una novità, abbiamo istituito un comitato interno coinvolgendo i nostri oltre 20mila colleghi, ne abbiamo selezionati 12 che faranno parte di un comitato che leggerà i libri. I nostri colleghi si confronteranno e sceglieranno insieme un titolo che sarà l'espressione del voto collettivo Bper all'interno delle votazione del premio Strega". "Bper Banca - afferma - dal 2011 affianca, sostiene e cresce insieme al premio Strega. E' un premio che sentiamo molto vicino, fa parte della nostra identità ed è una delle principali iniziative che guidano il nostro percorso all'interno del progetto 'La banca che sa leggere'". Si tratta di un progetto dedicato alla promozione della lettura intesa quale bene comune capace di innescare percorsi di crescita e di stimolare il giudizio critico delle nuove generazioni. "Ogni anno cerchiamo di vivere questo premio con convinzione e con partecipazione. Continueremo, come negli ultimi sette anni, a istituire il concorso dedicato ai giovani che proporranno una scultura-simbolo del premio Strega. E' un concorso nel quale coinvolgiamo le 20 Accademie statali di Belle Arti italiane", dice la Morgagni. Il vincitore del premio speciale Bper Banca consegnerà la sua creazione ai finalisti per celebrare l'edizione 2024 del premio Strega.

