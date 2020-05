Il Messaggero Latina da domani in edicola con più pagine: per raccontare meglio la nostra provincia

Ultimo aggiornamento: 10:27

Questa mattina il Messaggero Latina è tornato in edicola con l'edizione che da decenni racconta la cronaca della provincia pontina, ma da domani ci sarà una sorpresa per i lettori: aumentano infatti le pagine di cronaca locale per raccontare ancora meglio notizie, storie, tendenze, novità dei nostri territori. Il Messaggero non vi ha lasciato soli neanche in questi mesi terribili dell'emergenza Coronavirus, abbiamo seguito giorno per giorno con una edizione Lazio Sud la lotta al Covid 19, le trincee degli ospedali, i medici e gli infermieri in prima linea, la sofferenza dei contagiati e la tragedia delle vittime, i gesti di solidarietà e l'impegno di tutti coloro che hanno aiutato le famiglie in difficoltà. Da oggi continueremo a farlo con l'edizione tradizionale, proveremo a capire come la provincia pontina rialzerà la testa, accompagneremo con parole e fotografie la ripresa del turismo, dell'agricoltura, delle fabbriche e dei servizi. Racconteremo il ritorno alla normalità, negli ospedali e nelle nostre vite, proveremo a capire cosa sarà dell'economia del territorio, dei nostri giovani sempre più tentati di andare al nord per studiare o cercare lavoro.Lo faremo con una edizione rinnovata che avrà più pagine di cronaca locale. Non solo Latina, ma anche Aprilia, Terracina, Fondi e Gaeta e i loro comprensori avranno pagine dedicate per dare ai lettori un servizio migliore. Altre pagine vi consentiranno di seguire il litorale romano, i Castelli, Cassino, oltre alla tradizionale Cronaca di Roma. L'unica cosa che non cambia è la nostra voglia di raccontare, con lo stile e l'autorevolezza di sempre, i fatti di questa provincia. Il Messaggero lo fa da quasi 70 anni, da quando Sebastiano Maulucci diede vita alle prime pagine di cronaca locale, seguito negli anni da una lunga schiera di validi colleghi da cui abbiamo ereditato il testimone. Cercheremo di essere all'altezza della sfida.