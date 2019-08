LATINA - Un vasto incendio sta interessando la via Migliara 43 a Borgo San Michele, nei pressi di via Bassianese. Alcuni capannoni sono interessati dalle fiamme. Sul posto sono intervenute sette squadre dei Vigili del fuoco. Le case nei dintorni non sono state evacuate ma il denso fumo sta invandendo tutta la zona. Da chiarire le cause. Oggi pomeriggio un altro incendio si è verificato su via Nascosa a Latina, domato sempre dai Vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA